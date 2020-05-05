Липецкая область вводит «масочный режим»
Власти Липецкой области приняли решение о введении в регионе режима обязательного использования защитных медицинских масок. Об этом сообщает РИА «Новости».
Режим вступает в силу со среды, 6 мая, и по пятницу, 8 мая, будет носить рекомендательный характер.
Однако с субботы, 9 мая, «масочный режим» станет обязательным.
В областной администрации уточнили, что решение о введении данной меры связано со снижением индекса самоизоляции в период майских праздников.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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