«Масочный режим» введут власти Югры

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Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что в регионе будет введен обязательный «масочный режим». Об этом сообщает РИА «Новости».

Также она добавила, что въезжающие в регион граждане должны будут сообщить об этом властям вне зависимости от того, каким транспортом они пользуются.

Уведомление будет подаваться через цифровую систему пропусков.

Кроме того, руководитель регионального Центра медицины катастроф Василий Костин заявил, что состояние въезжающих на территорию Югры оценивается специалистами как удовлетворительное.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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