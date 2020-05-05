Лукашенко похвалил белорусов за поведение во время пандемии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил жителей страны за поведение во время пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».
«Люди наши — молодцы. Куда надо сходить, сходят — в магазин, аптеку, на работу, учебу. Старики — те вообще, ну просто красавцы.»
При этом он отметил, что никаких карантинных мер не вводилось, белорусам просто объяснили, «во что это может вылиться».
Президент страны назвал это стилем борьбы с коронавирусом.
В Белоруссии по состоянию на 5 мая выявлено 18 350 случаев коронавируса, умерли 107 человек.
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