В Подмосковье станет больше инфекционных коек
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В Подмосковье увеличат количество инфекционных коек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
О необходимости увеличения коечного фонда глава региона сказал во время селекторного совещания с главами муниципалитетов Подмосковья.
«Главное: ... количество инфекционных коек нужно продолжать увеличивать. Скоро откроются госпитали в Крокусе и Патриоте», — сказал Воробьев.
Кроме того, в регионе продолжаются поиски врачей для лечения пациентов.
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