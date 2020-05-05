В Подмосковье станет больше инфекционных коек

В Подмосковье увеличат количество инфекционных коек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

О необходимости увеличения коечного фонда глава региона сказал во время селекторного совещания с главами муниципалитетов Подмосковья.

«Главное: ... количество инфекционных коек нужно продолжать увеличивать. Скоро откроются госпитали в Крокусе и Патриоте», — сказал Воробьев.

Кроме того, в регионе продолжаются поиски врачей для лечения пациентов.

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