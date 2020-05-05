Собянин провел селекторное совещание Госсовета по COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе совещания было затронуто введение масочного режима в общественных местах столицы, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, расширение тестирования на COVID-19, увеличение количества стационаров и тд.
Также обсуждались статистика распространения коронавируса в регионах России и меры по соблюдению режима самоизоляции на майских праздниках.
В совещании участвовали главы федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации.
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