Собянин провел селекторное совещание Госсовета по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе совещания было затронуто введение масочного режима в общественных местах столицы, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, расширение тестирования на COVID-19, увеличение количества стационаров и тд.

Также обсуждались статистика распространения коронавируса в регионах России и меры по соблюдению режима самоизоляции на майских праздниках.

В совещании участвовали главы федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации.

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