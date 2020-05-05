Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать после майских праздников
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сроки проведения Единого госэкзамена вполне вероятно могут скорректировать после майских праздников.
Решение о переносе экзамена могут принять уже после 12 мая. Однако министр попросил выпускников не ждать, что ЕГЭ полностью отменят.
«Нужно проводить экзамен только, когда мы полностью уверены и по требованиям Роспотребнадзора в том, что это безопасно», — добавил Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, сроки проведения ЕГЭ могут перенести в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Согласно обновленным данным, за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 10 102 человек. За 24 часа выздоровели после заражения еще 1770 человек, всего вылечились — 19 865.
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