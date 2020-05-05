Вирусолог рассказал о скором выходе России на плато по COVID-19

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В скором времени Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко «Газете.Ru».

«Три дня подряд мы видим примерно одинаковый прирост новых заболевших коронавирусом, резких возрастаний нет. Этот хороший признак дает надежду на то, что страна наконец выходит на плато», — отметил вирусолог.

Тем не менее, говорить об окончательной стабилизации числа заразившихся еще рано. «Нужно смотреть, когда произойдет заметное снижение количества больных COVID-19 или, по крайней мере, будет наблюдаться такая тенденция, только тогда мы сможем понять, что плато действительно пройдено», — объяснил Бутенко.

Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев также призвал повременить с прогнозами.

«Было вот недавно пять тыс. новых заболевших несколько дней подряд, и мы думали, что это выход на плато, а потом случился резкий скачок до 10 тыс., поэтому и сейчас надо еще подождать», — рассказал вирусолог «Газете.Ru».

Напомним, что 5 мая в России зафиксировали 10 102 новых заболевших COVID-19, при этом накануне, 4 мая, оперативный штаб сообщил о 10 581 новом случае, а 3 мая — о 10 633.

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