Министр просвещения РФ рассчитывает на открытие школ 1 сентября

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассчитывает, что школы начнут работать с 1 сентября, передает РИА «Новости».

По его словам, это зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации.

Он также подчеркнул, что министерство никогда не откажется от традиционной школы, от традиционных уроков.

Ранее сообщалось, что в Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая.

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