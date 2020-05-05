Министр просвещения РФ рассчитывает на открытие школ 1 сентября
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Министр просвещения России Сергей Кравцов рассчитывает, что школы начнут работать с 1 сентября, передает РИА «Новости».
По его словам, это зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации.
Он также подчеркнул, что министерство никогда не откажется от традиционной школы, от традиционных уроков.
Ранее сообщалось, что в Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая.
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