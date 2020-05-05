Шесть тел нашли после пожара в частном доме в Подмосковье

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Спасатели обнаружили тела шести погибших после тушения пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Возгорание произошло в деревне Дурниха Московской области рано утром 5 мая (около 4.00 мск). Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на площади 96 кв. м. При осмотре здания они обнаружили тела погибших при пожаре людей.

«Тела шести погибших, пол и личности устанавливаются, детей нет», — добавили в службах.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.

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