В США из-за сильного ветра без света остались около 130 тыс. домохозяйств

Из-за сильного ветра без электричества остались порядка 130 тысяч домохозяйств американского штата Теннесси. Об этом сообщает Twitter энергетической компании Nashville Electric.

По информации компании, после бури электроснабжение было восстановлено у 50 тыс. потребителей. При этом у еще 80 тыс. клиентов по-прежнему отсутствует свет.

В данный момент аварийные бригады работают над устранением перебоев.