Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на РФ в Еврокомиссию

Староста (глава) шестого района Праги Ондржей Коларж, который был одним из инициаторов демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, пожаловался на Россию председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает «Чешское радио».

Как стало известно, Коларж написал главе Еврокомиссии письмо, в котором указал, что монумент является собственностью муниципалитета, в связи с чем местные власти имели право распоряжаться с ним в соответствии с чешским законодательством.

Чиновник отметил в своем послании, что Россия выказала неуместную реакцию на снос памятника с постамента. По словам Коларжа, российская сторона приняла решение ответить угрозами и «совершенно недопустимым вмешательством во внутренние дела района, Праги и Чешской Республики».

Староста также пожаловался председателю ЕК на то, что граждан Чехии в России называют нацистами, а сотрудники посольства РФ в Праге и официальные российские деятели посредством соцсетей призывают чехов к «физической ликвидации» тех, кто был причастен к демонтажу памятника.

Кроме того, Коларж в своем обращении заявил, что Москва якобы ведет против ЕС гибридную войну. Он также попросил фон дер Ляйен разъяснить России, что подобное поведение недопустимо.