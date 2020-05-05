Вывозной рейс с россиянами прибыл из Вьетнама во Владивосток

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Самолет авиакомпании «Россия», на борту которого были россияне, прибыл из Вьетнама во Владивосток. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта города.

По его данным, прибытие состоялось в 8.02 (1.02 мск) 5 мая.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера находятся 89 человек.

Это рейс стал третьим, который был организован российской стороной для вывоза из Вьетнама соотечественников, не имеющих возможности вернуться домой из-за пандемии коронавируса.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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