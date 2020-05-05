Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает сайт организации.
Он отметил, что мытье рук — «одна из самых важных мер общественного здравоохранения». По словам руководителя ВОЗ, данная мера помогает защитить как от новой коронавирусной инфекции, так и от других болезней.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как необходимо мыть руки, чтобы обезопасить себя во время пандемии от COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россиян предупредили об опасности частой дезинфекции рук
— Дерматолог рассказала, какие антисептики могут быть опасны
— «Просто смерть»: какие вредные привычки притягивают COVID-19