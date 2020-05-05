Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает сайт организации.

Он отметил, что мытье рук — «одна из самых важных мер общественного здравоохранения». По словам руководителя ВОЗ, данная мера помогает защитить как от новой коронавирусной инфекции, так и от других болезней.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как необходимо мыть руки, чтобы обезопасить себя во время пандемии от COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Россиян предупредили об опасности частой дезинфекции рук

Дерматолог рассказала, какие антисептики могут быть опасны

«Просто смерть»: какие вредные привычки притягивают COVID-19