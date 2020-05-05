Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает сайт организации.

Он отметил, что мытье рук — «одна из самых важных мер общественного здравоохранения». По словам руководителя ВОЗ, данная мера помогает защитить как от новой коронавирусной инфекции, так и от других болезней.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как необходимо мыть руки, чтобы обезопасить себя во время пандемии от COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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