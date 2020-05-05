В Ленобласти случился пожар на фабрике нетканых материалов
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На фабрике нетканых материалов, расположенной в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области, случился пожар. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МЧС России.
По информации ведомства, пожар возник в одноэтажном здании.
«Произошло полное обрушение кровли, кроме того загорелся строящий рядом одноэтажный ангар 15 на 20 метров», — рассказали в министерстве.
Там отметили, что возгорание уже ликвидировано.
Информации о пострадавших не поступало.