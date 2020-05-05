Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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В московских аэропортах задержали и отменили 18 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 1.10 мск, в Домодедово отменены 17 рейсов.

При этом в Шереметьево задержан только один рейс.

Однако в Жуковском и Внуково отмененных или задержанных рейсов нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.