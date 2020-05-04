В Италии 100 тысяч человек лечатся от коронавируса

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В Италии число лечащихся от коронавируса в больницах опустилось ниже 100 тысяч, пишет минздрав страны.

Сейчас в медучреждениях находятся 99 980 тысяч пациентов.

Всего в Италии коронавирусом заразились 211, скончались 29 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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