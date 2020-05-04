Полиция Сургута обнаружила подпольную вечеринку в ресторане
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Полиция ХМАО обнаружила в одном из ресторанов Сургута группу лиц, устроивших вечеринку, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.
Там рассказали, что в отношении посетителей ресторана сотрудники полиции составили девять административных протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Сейчас правоохранительные органы разыскивают 28-летнюю женщину, которая является директором заведения.
По данным местных СМИ, участниками встречи были местные бизнесмены.
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