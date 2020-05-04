Порядка 350 медиков в Калининградской области отказались работать

<img src="//img.gazeta.ru/files3/675/13036675/AP_20073019656458-pic905-895x505-96101.jpg">

Около 350 врачей и медсестер в Калининградской области отказались продолжать работать перед тем, как в регионе начали фиксировать случаи заражения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения области Александра Кравченко.

«Они сказали: «Спасибо, пока работать не будем»», — рассказал Кравченко.

По его мнению, у этих медицинских работников на то есть свои причины, и никто не вправе их осуждать.

Кроме того, еще часть медиков в возрасте старше 65 лет изъявили желание оформить больничные листы, добавил глава регионального Минздрава.

Кравченко также рассказал, что клиники Калининградской области тесно сотрудничают с медицинским университетом, но не привлекают студентов-медиков для работы непосредственно в очагах COVID-19. По его словам, они занимаются работой, которая не связана с непосредственным входом в «красную зону».

По последним данным, в Калининградской области подтверждено 524 случая заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Калининградской области режим самоизоляции ослабят с 29 апреля

— Калининград вводит ограничения на передвижение для граждан