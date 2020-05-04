Не менее шести человек погибли при крушении самолета с гумпомощью в Сомали
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По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения самолета авиакомпании African Airways на юге Сомали, передает Somali Guardian со ссылкой на местные власти.
По данным издания, крушение произошло в понедельник, 4 мая, в районе аэропорта региона Бай.
В настоящее время власти расследуют инцидент.
Неназванный чиновник в сфере безопасности сообщил агентству Reuters, что при крушении погибли семь человек. По его словам, самолет перевозил гуманитарную помощь.