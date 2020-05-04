В Праге установили памятник в виде танка с немецкой каской
В столице Чехии установили памятную доску власовцам и памятник в виде танка с немецкой каской, передает издание «Подъем».
Установку приурочили к 75-летию освобождения Пражского восстания, сообщает издание.
На памятной доске указывается, что солдаты Русской освободительной армии (РОА) участвовали в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.
Установленный рядом с доской памятник представляет собой трехметровый металлический столб. На его вершине находится миниатюрная фигурка танка, на которой лежит немецкая военная каска.
Памятник разместили в районе Ржепорые, где руководство первой дивизии РОА решило прийти на помощь восставшим.
Против установки памятной доски выступали ряд чешских политиков и посольство России.
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