В Праге установили памятник в виде танка с немецкой каской

В столице Чехии установили памятную доску власовцам и памятник в виде танка с немецкой каской, передает издание «Подъем».

Установку приурочили к 75-летию освобождения Пражского восстания, сообщает издание.

На памятной доске указывается, что солдаты Русской освободительной армии (РОА) участвовали в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Установленный рядом с доской памятник представляет собой трехметровый металлический столб. На его вершине находится миниатюрная фигурка танка, на которой лежит немецкая военная каска.

Памятник разместили в районе Ржепорые, где руководство первой дивизии РОА решило прийти на помощь восставшим.

Против установки памятной доски выступали ряд чешских политиков и посольство России.

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