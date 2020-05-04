В Минздраве объяснили низкую смертность от COVID-19 в России

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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» объяснила низкую смертность от коронавируса в России.

Она пояснила, что смертность определяется соотношением количества летальных исходов к средней численности населения. В России показатель составляет 5,5 на 1 млн человек.

По словам Малинниковой, такая статистика объясняется своевременной диагностикой заболевания и оперативным лечением. Отечественная система здравоохранения обеспечивает быструю и качественную медицинскую помощь, отметила инфекционист.

В России на данный момент выявлено 134,6 тыс. случаев COVID-19, умерли 1 280 человек, вылечились 16,6 тыс.

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