В Минздраве объяснили низкую смертность от COVID-19 в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» объяснила низкую смертность от коронавируса в России.
Она пояснила, что смертность определяется соотношением количества летальных исходов к средней численности населения. В России показатель составляет 5,5 на 1 млн человек.
По словам Малинниковой, такая статистика объясняется своевременной диагностикой заболевания и оперативным лечением. Отечественная система здравоохранения обеспечивает быструю и качественную медицинскую помощь, отметила инфекционист.
В России на данный момент выявлено 134,6 тыс. случаев COVID-19, умерли 1 280 человек, вылечились 16,6 тыс.
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