В Минздраве назвали причину низкой смертности от COVID-19 в России
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова объяснила низкую смертность от коронавируса в России.
По ее словам, многое зависит от скорости оказания помощи.
«Мы пока еще готовы и успеваем», — подчеркнула она во время интервью в программе «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Запоздалые случаи у россиян встречаются довольно редко, заметила она.
Россияне вовремя обращаются к специалистам, констатировала Малинникова.