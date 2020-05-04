В Минздраве назвали причину низкой смертности от COVID-19 в России

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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова объяснила низкую смертность от коронавируса в России.

По ее словам, многое зависит от скорости оказания помощи.

«Мы пока еще готовы и успеваем», — подчеркнула она во время интервью в программе «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Запоздалые случаи у россиян встречаются довольно редко, заметила она.

Россияне вовремя обращаются к специалистам, констатировала Малинникова.