Скончались клирики Покровского Хотькова монастыря и храма Зосимы и Савватия Соловецких

В результате осложнений от коронавирусной инфекции 3 мая скончались клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков и клирик храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове священнодиакон Андрей Молчанов. Об этом сообщает рабочая группа при патриархе.

Корчуков умер на 66-м году жизни. Он служил в сане священника в Русской Православной Церкви 28 лет, 22 года из них — в качестве штатного священника монастыря.

Молчанов скончался в возрасте 54-х лет.

Отца Андрея госпитализировали в конце апреля с пневмонией. Из-за проблем с дыханием его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В последние дни его состояние было тяжелым, и 3 мая он скончался, не приходя в сознание.

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