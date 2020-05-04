Самолет со 120 россиянами прибыл из Берлина на родину

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Чартерный рейс с 120 россиянами на борту вылетел из Берлина в Казань и Новосибирск, сообщили в российском посольстве в Германии в Facebook.

Как отмечается, пассажиры являются жителями разных регионов России (Татарстана, Удмуртской республики, Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и т.д.)

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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