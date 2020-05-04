Жертвами коронавируса в Испании стали менее 200 человек

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Жертвами коронавирусной инфекции за сутки в Испании стали 164 человека. Об этом сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что это второй день подряд, когда в стране погибает от вируса меньше 200 человек.

В воскресенье, 3 мая, в Испании также скончались 164 человека.

Общее число жертв коронавирусной инфекции достигло 25 428 человек.

За сутки в стране выявлены 356 заболевших. Всего зараженных — более 218 тысяч.

Выздоровел 2 441 пациент, всего — 121 тысяча.

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