Жертвами коронавируса в Испании стали менее 200 человек
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Жертвами коронавирусной инфекции за сутки в Испании стали 164 человека. Об этом сообщает La Vanguardia.
Отмечается, что это второй день подряд, когда в стране погибает от вируса меньше 200 человек.
В воскресенье, 3 мая, в Испании также скончались 164 человека.
Общее число жертв коронавирусной инфекции достигло 25 428 человек.
За сутки в стране выявлены 356 заболевших. Всего зараженных — более 218 тысяч.
Выздоровел 2 441 пациент, всего — 121 тысяча.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: