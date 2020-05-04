В Крыму оценили пари между экс-канцлером Германии и послом Украины

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Заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук прокомментировал спор между экс-канцлером Германии Герхардом Шредером и украинским послом Андреем Мельником, сообщает РИА «Новости».

По словам Форманчука, Шредер заведомо выиграл пари о возвращении полуострова Киеву.

»Герхард Шредер – очень опытный трезвомыслящий политик, был успешным канцлером. Он продемонстрировал реалистичные оценки ситуации, и, конечно, уже сегодня Шредер это пари выиграл», — сказал Форманчук.

Он назвал поведение Мельника неприемлемым для дипломатического работника, а идею о возвращении Крыма — «националистическим бредом», который усилился на фоне пандемии коронавируса.

Форманчук отметил, что, несмотря на более молодой возраст по отношению к Шредеру, Мельник не увидит полуостров в составе Украины.

Ранее стало известно, что Мельник предложил пари Шредеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины.

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