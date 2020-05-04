В Армении число случаев COVID-19 достигло 2 507
В Армении за минувшие сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусной инфекций, общее число заболевших достигло 2 507. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что за последние 24 часа от вируса скончались четыре пациента.
Всего жертвами коронавируса в республике стали 39 человек.
В настоящее время на лечении находятся 1393 пациента.
Всего в Армении проведено 24 942 теста на COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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