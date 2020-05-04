Число жертв коронавируса в мире приближается к 250 тысячам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/695/13067695/2020-04-30T070146Z_99188428_RC2VEG9TWN4I_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-THAILAND-NURSE-pic905-895x505-27887.jpg">

Число летальных исходов после заражения коронавирусной инфекцией продолжает расти и приближается к отметке в 250 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

За сутки число жертв вируса увеличилось на 3 646, а сутками ранее еще на 5 054.

Всего, по состоянию на 08.00 мск, в мире выявлено более 3,5 млн заразившихся, полностью излечились более 1,1 млн пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России на сегодняшний день заражены свыше 134 тыс. человек, выздоровели более 16,6 тыс., а умерли — 1 280.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 3,5 млн заражений COVID-19 выявлено в мире

— Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

— Канадские ученые нашли антитела для лекарства от коронавируса