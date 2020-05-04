Число жертв коронавируса в мире приближается к 250 тысячам
Число летальных исходов после заражения коронавирусной инфекцией продолжает расти и приближается к отметке в 250 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
За сутки число жертв вируса увеличилось на 3 646, а сутками ранее еще на 5 054.
Всего, по состоянию на 08.00 мск, в мире выявлено более 3,5 млн заразившихся, полностью излечились более 1,1 млн пациентов.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России на сегодняшний день заражены свыше 134 тыс. человек, выздоровели более 16,6 тыс., а умерли — 1 280.
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