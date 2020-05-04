В Приморье заразились коронавирусом более 500 человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Число заразившихся коронавирусом в Приморском крае за сутки превысило 500 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального правительства.

«С начала эпидемии, по данным регионального оперативного штаба, число заболевших COVID-19 составляет 547 человек», — сказали в правительстве.

По данным приморских медиков, за сутки в Приморье выявили 53 новых инфицированных. С начала пандемии в регионе от инфекции погибли четыре человека, выздоровели 66 пациентов.

Наибольшее число заболевших зафиксировано во Владивостоке, на втором месте — Находка, на третьем — Артем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

МЧС советует выделять отдельную комнату для зараженных коронавирусом

Власти Башкирии вводят «масочный режим» с 4 мая

Более 3,5 млн заражений COVID-19 выявлено в мире