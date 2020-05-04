В Приморье заразились коронавирусом более 500 человек
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Число заразившихся коронавирусом в Приморском крае за сутки превысило 500 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального правительства.
«С начала эпидемии, по данным регионального оперативного штаба, число заболевших COVID-19 составляет 547 человек», — сказали в правительстве.
По данным приморских медиков, за сутки в Приморье выявили 53 новых инфицированных. С начала пандемии в регионе от инфекции погибли четыре человека, выздоровели 66 пациентов.
Наибольшее число заболевших зафиксировано во Владивостоке, на втором месте — Находка, на третьем — Артем.
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