В Египте коронавирусом заразились почти 6,5 тысяч человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/460/12817460/RTR1QVWS-pic905-895x505-79517.jpg">

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Египте увеличилось до 6465, за сутки заразились 272 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«Зарегистрированы 272 новых случая с положительными результатами тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Всего за сутки в стране от инфекции погибли 14 пациентов. Всего с начала пандемии погибли 429 человек, выздоровели — 1562.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США считают, что КНР скрывала ситуацию с COVID-19, чтобы запастись медикаментами

— Врачи ОАЭ тестируют возможность лечения COVID-19 стволовыми клетками

— Польша открывает ТЦ и отели после 1,5 месяцев карантина