В Египте коронавирусом заразились почти 6,5 тысяч человек
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Египте увеличилось до 6465, за сутки заразились 272 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.
«Зарегистрированы 272 новых случая с положительными результатами тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Всего за сутки в стране от инфекции погибли 14 пациентов. Всего с начала пандемии погибли 429 человек, выздоровели — 1562.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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