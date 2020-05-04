Власти Башкирии вводят «масочный режим» с 4 мая

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Власти Башкирии вводят режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах для профилактики распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства республики.

«С 4 мая все люди в общественных местах обязаны носить защитные медицинские маски», — сообщили в пресс-службе правительства.

По информации ведомства, новые условия посещения общественных мест были введены главой Башкортостана Радием Хабировым. Он объявил об этом на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В правительстве также отметили, что ежесуточно в регионе производится около 150 тыс. медицинских масок.

Режим обязательной самоизоляции граждан действует в Башкирии с 31 марта.

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