Мурашко рассказал, при каком условии может начаться вторая волна COVID-19

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Глава Минздрава России назвал условие, при котором может начаться вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Он допустил, что это может произойти, если не создать популяционного иммунитета.

«Это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — пояснил Мурашко.

По последним данным, в России выявлено 134 687 случаев инфицирования COVID-19, 16 639 пациентов выздоровели, 1280 человек умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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