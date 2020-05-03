Мурашко рассказал, при каком условии может начаться вторая волна COVID-19
Глава Минздрава России назвал условие, при котором может начаться вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Он допустил, что это может произойти, если не создать популяционного иммунитета.
«Это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — пояснил Мурашко.
По последним данным, в России выявлено 134 687 случаев инфицирования COVID-19, 16 639 пациентов выздоровели, 1280 человек умерли.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Может быть хуже»: вирусологи ожидают вторую волну COVID-19
— ВОЗ: мир не избежит второй волны коронавируса
— Роспотребнадзор: вторая волна COVID-19 в РФ может начаться осенью