На Украине локализовали пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения Украины локализованы. Об этом сообщает украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Такие данные представлены по состоянию на утро воскресенья, 3 мая.

Как стало известно, сейчас спасатели помогают Государственному агентству по управлению зоной отчуждения тушить отдельные очаги тления торфяников, в которых огонь уже прошел.

При этом в Житомирской области отдельными ячейками по-прежнему тлеют лесная подстилка, пни и древесина.

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.

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