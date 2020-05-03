Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства». Показ вновь состоится на телеканале One America News.

По словам главы США, мистификация с его импичментом «будет разоблачена».

«Сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пэлоси — спикер Палаты представителей Конгресса США. — прим. ред.) ничего не делает, вот почему ее в первый раз вышвырнули как спикера. Кроме того, она должна немедленно вернуться в Вашингтон!», — написал Трамп в Twitter.

В феврале текущего года картина впервые увидела свет на американском телеканале One America News. В фильме рассказывается о госперевороте на Украине, роли США в этих событиях, о расстрелах на Майдане, а также о делах и коррупционных связях бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына на Украине.

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