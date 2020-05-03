Онищенко назвал предельные возможности медицинских масок
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о предельных возможностях медицинских масок. Об этом сообщает «360».
Он напомнил, что время эффективности маски зависит от ее разновидности.
Так, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке отметил, что срок использования одноразовых масок из нетканых материалов составляет не более двух часов. Кроме того, марлевые маски, по его словам, следует проглаживать утюгом каждые два часа.
«Есть маски с фильтрами, есть тканевые маски и так далее. У каждой маски — свой предел возможностей», — заключил Онищенко.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мантуров заявил о полном отсутствии дефицита масок и антисептиков в России
— В Подмосковье ношение масок будут контролировать сотрудники полиции