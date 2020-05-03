В Петербурге коронавирус подтвердился в психбольнице им. Кащенко

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В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился у сотрудников и пациентов городской психиатрической больницы №1 имени Кащенко, написал глава города Александр Беглов во «ВКонтакте».

«К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе, самых уязвимых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заразились 28 пациентов и 16 сотрудников.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 5029, скончались 34 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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