В Петербурге коронавирус подтвердился в психбольнице им. Кащенко
В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился у сотрудников и пациентов городской психиатрической больницы №1 имени Кащенко, написал глава города Александр Беглов во «ВКонтакте».
«К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе, самых уязвимых», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заразились 28 пациентов и 16 сотрудников.
В Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 5029, скончались 34 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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