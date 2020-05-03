89 россиян вылетели на родину из Армении

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Пассажирами вывозного рейса из Еревана в Сочи стали 89 россиян, сообщает посольство России в Армении на своей странице в Facebook.

Всего за неделю из Армении в города России вернулись 296 российских граждан, их возвращение было организовано воздушным и наземным транспортом, говорится в сообщении. Отмечается, что работа по возвращению россиян на родину продолжается в штатном режиме.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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