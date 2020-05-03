Почти 40 вахтовиков заразились коронавирусом на Чаяндинском месторождении

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На Чаяндинском месторождении в Якутии, где вахтовики устроили митинг из-за коронавируса, зафиксировано 39 случаев COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

Глава региона опроверг информацию о «многих тысячах» инфицированных на территории месторождения, заявив, что лишь 39 случаев официально подтверждены лабораторией Роспотребнадзора. Кроме того, в Ленске начинает запускаться лаборатория, которая позволит проверять тесты вахтовиков на месте.

28 апреля рабочие Чаяндинского месторождения вышли на митинг, на котором высказали недовольство санитарно-эпидемиологической обстановкой, условиями содержания и качеством питания. Рабочие также пожаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты и ограничительных мер на фоне распространения заболевания. Кроме того, вахтовики написали открытое письмо, где сообщили, что их незаконно удерживают во ВЗиСе [временные здания и сооружения] около объекта.

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