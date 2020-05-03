В Индии число заражений приблизилось к 40 тысячам
В Индии за сутки число заражений увеличилось на 2644, достигнув 39980, пишет минздрав страны.
Суточный прирост вновь обновил рекорд: 2 мая заразились 2293, 1 мая — 1993 человека. Всего в стране выздоровели 10,6 тысячи, умерли 1301 пациент. Сейчас в больницах лечатся 28 тысяч человек.
Индия ввела самоизоляцию до 3 мая. Позже режим продлили на две недели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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