В магазинах Азербайджана запретили пользоваться примерочными

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Власти Азербайджана запретили жителям пользоваться примерочными в магазинах одежды в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее указание было утверждено главным государственным санитарным врачом Азербайджанской Республики.

Кроме того, в рамках борьбы с пандемией было запрещено использование пробников в магазинах косметики.

Также посетителей ювелирных салонов и ломбардов обязали дезинфицировать руки и части тела до и после примерки изделий. Данное требование было распространено и на ремонта и продажи мобильных устройств, автомобильных запчастей и аксессуаров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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