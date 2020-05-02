В Чехии назвали сроки открытия границ с соседними странами
Глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек рассказал, когда страна может открыть границы с соседними странами. Об этом сообщает Aktualne.cz.
Он отметил, что власти могут принять решение об открытии границ с Германией, Австрией, Словакией и Польшей в июле.
Министр добавил, что наибольшая степень договоренности достигнута в переговорах со словацкой и австрийской сторонами.
Петржичек выразил мнение, что самыми тяжелыми станут переговоры с польской стороной.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим многие страны, в том числе и ЕС, приняли решении о закрытии международных границ для борьбы с распространением коронавируса.
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