В саратовской больнице 14 медиков заразились коронавирусом

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 14 медиков Краснокутской районной больницы в Саратовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Олега Костина.

Ранее стало известно, что данное лечебное учреждение закрыли на карантин после смерти пациента с подозрением на COVID-19.

«На сегодняшний день пришли анализы, 14 медицинских работников имеют положительный результат на COVID-19», — сказал Костин.

По его словам, коронавирусом заразились только медсестры и младший медицинский персонал. Глава регионального Минздрава также рассказал, что у заболевших наблюдается «относительно удовлетворительное» состояние здоровья.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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