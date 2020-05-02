Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 474
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За минувшие сутки число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии увеличилось на 474. Об этом сообщает ANSA.
Таким образом, всего от последствий, вызванных коронавирусом, в стране умерли 28 710 человек.
Общее число инфицированных в Италии достигло 209 328. За прошедшие 24 часа выявлено 1900 новых зараженных COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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