На пилораме в Ленинградской области случился пожар

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На пилораме в Ломоносовском районе Ленинградской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщается, инцидент случился в деревне Малое Заборье. Там загорелись пиломатериалы в штабелях на открытой площадке пилорамы.

«Пожар локализован на площади 900 кв. м», — рассказали в министерстве.

Там отметили, что возгорание уже локализовано.

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