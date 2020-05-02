На пилораме в Ленинградской области случился пожар
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На пилораме в Ломоносовском районе Ленинградской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщается, инцидент случился в деревне Малое Заборье. Там загорелись пиломатериалы в штабелях на открытой площадке пилорамы.
«Пожар локализован на площади 900 кв. м», — рассказали в министерстве.
Там отметили, что возгорание уже локализовано.
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