Свыше 21 тысячи человек заражены коронавирусом в Ирландии

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В Ирландии число зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 за сутки возросло на 343. Об этом сообщает RTE.

Всего за время пандемии положительные результаты анализов на коронавирус получили 21 176 граждан.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 25 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 1286.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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