Вывозной рейс с россиянами прибыл из Шанхая в Благовещенск

Вывозной рейс с жителями Амурской области прилетел из Шанхая в Благовещенск. Об этом сообщает региональное правительство.

«Рейс HZ-5477 авиакомпании «Аврора», следующий по маршруту Шанхай — Владивосток — Благовещенск, прибыл в Благовещенск», — рассказали в правительстве области.

Там уведомили, что на борту самолета было 12 пассажиров.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вывозной рейс с жителями Дальнего Востока вылетел из Шанхая во Владивосток

— Вывозной рейс с россиянами из Индии прибыл в Петербург