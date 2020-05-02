Вышку сотовой связи сожгли в Северной Осетии из-за опасений «чипирования»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/776/12747776/RTX6Z72Y-pic905-895x505-63972.jpg">

В Северной Осетии жители селения Ногир сожгли антенну сотовой связи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Вячеслава Битарова.

Он отметил, что инцидент произошел из-за того, что некоторые граждане считают, что пандемия коронавируса была создана «какими-то мировыми силами».

По их мнению, эти силы намерены лишить людей сознания через облучение антеннами 5G, загнать в резервации, а затем «чипировать».

Битаров добавил, что в результате поджога селение осталось без связи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спастись от COVID-19: почему россияне уходят в лес