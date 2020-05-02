В штате Нью-Йорк от COVID-19 за сутки умерли 299 человек

За минувшие сутки в штате Нью-Йорк от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 299 человек. Об этом сообщает телеканал CNN cо ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

В пятницу стало известно о 289 летальных исходах за сутки.

По словам Куомо, число смертей от коронавируса по-прежнему «остается ужасающе высоким».

Губернатор также отметил, что за прошедшие 24 часа число новых заражений COVID-19 немного снизилось, достигнув 831 случая инфицирования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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