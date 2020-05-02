Свыше 25 тысяч COVID-инфицированных зарегистрировано в Португалии

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В Португалии число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 за сутки возросло на 203. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Так, положительные результаты тестов на коронавирус за время пандемии получили 25 190 граждан.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 16 человек, общее число летальных исходов достигло 1023.

От заболевания излечился 1671 пациент.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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