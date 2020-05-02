Воровавшую иконы группировку задержали на Украине
На Украине полиция задержала группировку, которая занималась кражей икон. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Офис генпрокурора страны.
Как стало известно, группа лиц совершала кражи, в том числе и антикварных икон, в период с 2018 по 2020 год по всей Украине. Последними были похищены три иконы 1860 года из храма Шаргородского района Винницкой области 30 апреля 2020 года.
Правоохранители провели задержание организатора и двух участников группировки. По результатам у них было изъято большое количество икон, а также орудия совершения преступлений.
Задержанным предъявлены обвинения по статье «Кража в крупном размере, соединенная с незаконным проникновением в помещение». Ожидается избрание в отношении их меры пресечения.
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