Воровавшую иконы группировку задержали на Украине

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На Украине полиция задержала группировку, которая занималась кражей икон. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Офис генпрокурора страны.

Как стало известно, группа лиц совершала кражи, в том числе и антикварных икон, в период с 2018 по 2020 год по всей Украине. Последними были похищены три иконы 1860 года из храма Шаргородского района Винницкой области 30 апреля 2020 года.

Правоохранители провели задержание организатора и двух участников группировки. По результатам у них было изъято большое количество икон, а также орудия совершения преступлений.

Задержанным предъявлены обвинения по статье «Кража в крупном размере, соединенная с незаконным проникновением в помещение». Ожидается избрание в отношении их меры пресечения.

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